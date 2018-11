Moordverdachte Daniël E.: ‘Ik kende Miriam Sharon niet’

DEN HAAG - Tijdens de eerste zitting van het hoger beroep over de moord op Miriam Sharon sprak verdachte Daniël E. tot het gerechtshof. 'Ik kende die vrouw niet', zei de 54-jarige Israëliër maandag tegen de rechters van het hof. 'Ik heb haar ook nooit aangeraakt. Ik doe dit soort dingen niet. Ik heb nog nooit iemand geslagen.'

Sharon werd op 8 oktober 1990 in haar huis aan de Regentesselaan in Den Haag vermoord. In de zomer van 2016 werd E. aangehouden in de geruchtmakende ‘cold case’. Een DNA-spoor uit de woning van Sharon werd toen aan de Israëliër gekoppeld.

Vorig jaar werd E. door de rechtbank veroordeeld tot een celstraf van veertien jaar vanwege de moord. De rechtbank achtte bewezen dat E. de destijds 36-jarige moeder van twee kinderen met een snee in haar nek had gedood. Tijdens dat proces weigerde hij iets te zeggen. Dat werd hem door de rechtbank zwaar aangerekend. In het hoger beroep sprak de Israëliër wel.



Bomexplosie in Israël

'Ik werd weggestuurd', zei hij over de bewuste avond. Zijn advocaat vulde de verklaring van E. verder aan. De verdachte zou met een tweede persoon vanuit Brussel naar Den Haag zijn gereisd. E. ging als eerste de woning aan de Regentesselaan binnen, daarna volgde de tweede persoon.

E. werd vervolgens naar buiten gestuurd. 'Hij heeft toen niet waargenomen wat er binnen gebeurde', zei de advocaat. De man met wie hij naar Den Haag zou zijn gekomen is in 2014 bij een bomexplosie in Israël om het leven gekomen.

Moord of doodslag?





Voor het Openbaar Ministerie (OM) was het de taak om te bewijzen dat de man vanuit Brussel naar Den Haag was gereisd met het vooropgezette plan om Sharon te doden. Dan is er sprake van moord. Omdat de zaak zo lang is geleden kan de man alleen nog daarvoor veroordeeld worden. Als hij Sharon in een opwelling zou hebben gedood, dan was er alleen sprake van doodslag. En doodslag is in deze zaak al verjaard.

De rechtbank vond vorig jaar dat er sprake was van een vooropgezet plan van Daniel E. om de Haagse moeder te doden. De verdachte ging in hoger beroep. Tijdens het hoger beroep zal het OM dat opnieuw moeten bewijzen. Het gerechtshof laat Daniel E. eerst nog opnieuw verhoren. Daarna komt er een nieuwe zitting.

