Gewonde bij steekpartij in Rijswijk Steekpartij aan de Steenlaan in Rijswijk | Foto: Regio15

RIJSWIJK - In Rijswijk is maandagmiddag een man gewond geraakt bij een steekpartij. Dat zegt de politie. Dat gebeurde aan de Steenlaan. Wat er aan de steekpartij vooraf ging is nog niet duidelijk. Er is niemand aangehouden.

De traumahelikopter werd opgeroepen om gespecialiseerd medisch personeel te laten helpen bij de hulpverlening. Dat bleek uiteindelijk niet nodig. De traumaheli werd net voor de landing weer naar huis gestuurd. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.