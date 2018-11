Elektriciteitsaansluiting via Stedin. | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Een deel van Wassenaar en Voorschoten zit maandagavond zonder stroom. Dat meldt netbeheerder Liander. Het gaat volgens de netbeheerder om ongeveer tien straten met in totaal ongeveer duizend aansluitingen.

Er is een storing in een kabel. Monteurs van Liander zijn aanwezig. De storing zou rond 20.00uur over moeten zijn.