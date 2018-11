Deel dit artikel:













Drie pony's dood bij brand in Voorhout De uitgebrande schuur in Voorhout | foto: birdseventspictures

VOORHOUT - In Voorhout woedde maandagavond brand in een schuur bij een manege. Van de drie pony's die in de schuur stonden, kon er slechts één worden gered. Die was er echter zo slecht aan toe, dat de dierenarts het dier moest laten inslapen.

Op het moment dat de brand gemeld werd, was nog niet bekend dat er dieren in de schuur stonden. Wel werd de brand al snel opgeschaald om voldoende bluswater te hebben. Toen duidelijk werd dat er pony's binnen stonden, kreeg de redding van de dieren volgens een woordvoerder van de brandweer de eerste prioriteit. Het vuur was snel onder controle, maar dat mocht voor de dieren niet meer baten.



Politieonderzoek De politie is bij de schuur een onderzoek begonnen om te kijken of er sprake is van brandstichting.