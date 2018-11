Verdachten Warmond langer vast voor ontploffing op woonboot

WARMOND - Het voorarrest van de drie jonge mannen die vorige week door de politie zijn opgepakt voor onrust in Warmond, is met twee weken verlengd. De drie werden volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie opgepakt, vanwege een ontploffing op een woonboot in de gemeentehaven op 4 november.

Een 15-jarige jongen uit Rijnsburg en een 18-jarige verdachte uit Sassenheim worden verdacht van het veroorzaken van ontploffingen waarbij mensen in gevaar kwamen. De 22-jarige man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij wordt verdacht van vernieling.

Bij de ontploffing op de woonboot in de gemeentehaven raakte een bewoner gewond. De woonbootbewoner moest naar het ziekenhuis. In Warmond is het al lange tijd onrustig.



Zwaar illegaal vuurwerk in een zwarte rugzak

De politie vond bij de aanhouding van de twee jongste verdachten vorige week woensdag ook een zwarte rugzak waarin zwaar illegaal vuurwerk bleek te zitten. Hierop besloot de politie huiszoeking te doen in de woningen van de verdachten. In Sassenheim vonden rechercheurs illegaal vuurwerk dat door de Explosieve Opruimings Dienst is meegenomen. De jongen uit Rijnsburg bleek een kleine hoeveelheid legaal vuurwerk in huis te hebben.

Donderdagochtend werd een derde verdachte aangehouden. Het gaat om een 22-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie denkt dat hij betrokken is geweest bij meerdere vernielingen in Warmond.



Koudenhoorn afgezet met lint

Maandag werden de passantenhavens en afmeerplekken op en rondom Koudenhoorn tijdelijk afgezet met lint. De meeste boten zijn volgens de politie al vertrokken. Boten die er nog liggen krijgen nog een keer formeel te horen dat ze weg moeten. Ze hebben hier nog tot donderdagochtend de tijd voor, daarna worden de boten op kosten van de eigenaar weggesleept.

In december gaat de gemeente praten over andere regels voor het gebied. Bij die gesprekken zitten ook jachthaveneigenaren, de zeilvereniging de Kaag en andere belanghebbenden. 'Dit zodat er op een prettige manier zonder overlast gerecreëerd kan worden zodra het nieuwe watersportseizoen weer van start gaat', zegt de politie.

LEES OOK: Overlastgevende jongeren in Warmond: wat is er aan de hand?