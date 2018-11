Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Dj Bombastic en zijn broer Younes beginnen dj-school in Westland Foto: Omroep West

NAALDWIJK - Met dj's als Tiësto, Armin van Buuren, Hardwell en Martin Garrix is Nederland natuurlijk een walhalla als het gaat om dancemuziek. Omdat het Westland niet kan achterblijven, zijn dj Bombastic en zijn broer Younes Mohcin een dj-school begonnen in het centrum van Naaldwijk. Voor dat je het weet komt de beste dj in de wereld uit het Westland.

Het idee ontstond toen de broers steeds vaker gevraagd werden om advies. Dj Bombastic: 'Welke draaitafels kan ik het beste kopen? Of, waar download jij je muziek? Allemaal dat soort vragen. Op basis daarvan is de dj-school ontstaan. Want ja, we dachten, we moeten antwoord geven op al die vragen. D'r is super veel talent, alleen daar gebeurt nu niks mee.' Dj-school De Formule moet daar dus verandering in brengen. Younes Mohcin hoopt dat hier de basis wordt gelegd voor misschien wel een hele mooie toekomst: 'Ik denk dat iedere kinderdroom wel is geweest om op de grote podia te staan. Het leven met alles, privéjets, noem het maar op, er op, en er aan. Dus ik hoop het ze te kunnen bieden. Maar ja, je weet het maar nooit.'