West Wekker: Hoger beroep in zaak Mitch Henriquez en sneeuw in de regio

Wat kun je vandaag verwachten?



In de extra beveiligde rechtbank op Schiphol begint vandaag het hoger beroep van de agenten die veroordeeld zijn voor de dood van Mitch Henriquez. De twee kregen in december vorig jaar een voorwaardelijke celstraf van zes maanden opgelegd voor hun aandeel in de dood van de Arubaan. De zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld. Het gaat om een zogenoemde regiezitting, waarbij vooral duidelijk wordt wat de stand van het onderzoek is.

Kinderen mogen vandaag tijdens het allereerste Kindervragenuur in de Tweede Kamer ministers aan de tand voelen. Dat gebeurt kort voor het wekelijkse vragenuur. Fons Perenboom uit groep 8 van de St. Josephschool uit Lisse bijt samen met enkele andere leerlingen van basisscholen uit Almere, Middelburg, Enschede en Panningen het spits af bij deze nieuwe jaarlijkse traditie.

Gisteravond brandde in Rijswijk een auto uit met daarin een nog onbekende automobilist. Over de oorzaak van de brand kon de politie nog niets zeggen. Medewerkers van de eenheid wapens, explosieven en munitie doen onderzoek naar de oorzaak.

het kan gaan sneeuwen vandaag ! Niet genoeg voor een sneeuwpop, want het is waarschijnlijk motsneeuw. De wind waait uit het oosten en het wordt maximaal 5 graden.

En dit moet je ook weten:

Op 20 november 1985 werd de eerste versie van Microsoft Windows uitgebracht. Het zogeheten Windows 1.0 was geen groot succes. Wel had de grafische interface van producent Microsoft onder meer een rekenmachine, het nu nog gebruikte Kladblok en Paintbrush (een vroege versie van Paint).

Het is vandaag ook Internationale Transgender Gedenkdag. Er wordt stilgestaan bij de honderden mensen die zijn vermoord als gevolg van transfobie en er wordt aandacht gevraagd voor het geweld tegen transgenders.

Nederland telt steeds meer geiten en dan vooral melkgeiten. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is er in Nederland momenteel een recordaantal van 588.000 geiten, zo'n tien procent meer dan een jaar terug.

