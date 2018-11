Het rommelt in Alphense partij: Nieuw Elan zet raadslid Peter Bontekoe uit fractie

ALPHEN AAN DEN RIJN - Peter Bontekoe is maandagavond uit de fractie van politieke partij Nieuw Elan in Alphen aan den Rijn gezet. Het raadslid heeft volgens mediapartner Studio Alphen een 'onoverbrugbaar verschil van inzicht met de rest van de partij'.

Of Bontekoe zijn zetel behoudt of teruggeeft, is nog niet bekend. Dat wordt later deze week duidelijk. Als Bontekoe zijn zetel behoudt, slinkt de Alphense coalitie - waar Nieuw Elan deel van uitmaakt - tot twintig zetels. Dat is de meest nipte meerderheid.

Nieuw Elan-leider André de Jeu laat in een reactie aan Studio Alphen weten dinsdag in gesprek te gaan met de coalitiepartner. Donderdag is de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering.



Fatima Achahboun

Bontekoe stapte in de zomer van 2017 uit CDA. Ook bij die partij was er volgens Studio Alphen sprake van een verschil van inzicht. Na enkele maanden een eenmansfractie te zijn geweest, sloot Bontekoe zich aan bij Nieuw Elan. Als Bontekoe zijn zetel inlevert, komt Fatima Achahboun namens Nieuw Elan in de raad.