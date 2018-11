Deel dit artikel:













'Hij kwam vanuit het niets op me af', slachtoffer steekpartij Rijswijk is Maaslander Steekpartij aan de Steenlaan in Rijswijk | Foto: Regio15

RIJSWIJK - De man die maandagmiddag werd neergestoken in de Laan te Blotinghe in Rijswijk, vlakbij de Steenlaan, is een 25-jarige man uit Maasland. Dat laat de politie weten.

Het slachtoffer vertelde de gewaarschuwde agenten dat de verdachte rond 16.45 uur vanuit het niets op hem afkwam en op hem in begon te steken. De verdachte maakte zich vervolgens uit de voeten en is sindsdien spoorloos. Het slachtoffer is behandeld in een ziekenhuis.

Tatoeage De verdachte is een man met zwart stekelhaar. In zijn nek heeft hij een tatoeage van een aas. De verdachte droeg een zwart trainingspak. De politie vraagt getuigen zich te melden.