Groot busbedrijf in financiële problemen

ROELOFARENDSVEEN - Touringcarbedrijf Bovo Tours uit Roelofarendsveen heeft uitstel van betaling gekregen. Dat blijkt uit een publicatie van de Haagse rechtbank. Het bedrijf behoort naar eigen zeggen tot de grootste tourcarverhuurbedrijven van Nederland. Volgens de website heeft Bovo meer dan 70 luxe touringcars.

De bewindvoerder was dinsdagochtend niet voor commentaar bereikbaar. De directie van Bovo Tours wilde tegenover Omroep West niks zeggen. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er precies bij het bedrijf werken en wat het uitstel van betaling voor hen betekent.

Vaak is het een voorbode van een faillissement. Hoe het bedrijf uit Roelofarendsveen in financiële problemen is geraakt is niet duidelijk. Hoewel de FNV daar wel een idee van heeft, vertelt bestuurder Brigitta Paas: 'Bovo Tours worstelt al jaren met problemen. Hoewel een surseance van betaling natuurlijk nog geen faillissement is, was het wel duidelijk dat op een gegeven moment het doek zou vallen.'



Voor een tientje naar Berlijn

Volgens haar heeft de hele touringcarwereld te maken met kleine winstmarges. Paas: 'Er mag niks fout gaan, anders merk je dat onmiddellijk in je financiële huishouding.' Het personeel van Bovo Tours is volgens de bond 'ongelooflijk ongerust' over hun salaris. 'Zeker nu het einde van de maand nadert. We zijn in afwachting van de bewindvoerder, die in de loop van de dag op het bedrijf zal verschijnen.'

Paas zegt dat er zo'n 60 mensen met een vast contract bij het bedrijf uit Roelofarendsveen werkzaam zijn. Daarnaast worden er nog tientallen mensen op oproepbasis ingehuurd, zegt de FNV-bestuurder. Een faillissement zal niet alleen voor hen, maar ook voor andere busbedrijven gevolgen hebben, denkt Paas. 'Bovo rijdt onder ander voor Flixbus. Dat zijn die groene bussen, waarmee je voor een tientje naar Berlijn kunt. Als ze failliet gaan, zal het voor Flixbus ook gevolgen hebben.'