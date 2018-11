Mogelijk drugsafval gedumpt in Bodegraven en Boskoop

BOSKOOP - Ongeveer veertig vaten met vermoedelijk drugsafval zijn maandagavond en dinsdagochtend gevonden in zowel Boskoop als in Bodegraven. De politie doet onderzoek naar de herkomst van de vaten.

In Bodegraven werden de vaten maandagavond gevonden bij de Warmoeskade. Het gaat hier om ongeveer twintig vaten, aldus ooggetuigen. Volgens een woordvoerder van de politie lekten een aantal vaten. De rommel is daarom snel opgeruimd.

Dinsdagochtend werden er nog eens twintig vaten gevonden aan de Omloop in Boskoop. Opvallend is dat de Omloop nog geen vijf kilometer van de Warmoeskade vandaan ligt. Of de twee drugsafvalvondsten iets met elkaar te maken hebben is nog onbekend, maar de politie houdt er wel rekening mee. De recherche stelt een onderzoek in naar de mogelijke dumping.

