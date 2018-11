Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Familielid verdachte waterpolocoach niet meer welkom bij Leidse club Koen P. (Foto: Orange Pictures)

LEIDEN - Een familielid van de van ontucht en verkrachting verdachte waterpolocoach Koen P., is tijdelijk niet meer welkom in het clubhuis van waterpoloclub ZVL in Leiden. Dat bevestigen betrokkenen aan Omroep West. Frans Pot, de voorzitter van de club laat weten dat 'een ZVL-speler een toegangsverbod heeft gekregen voor het clubhuis en de dameswedstrijden.'

Geschreven door Anniek Enthoven

Politie- en rechtbankverslaggever

De 33-jarige waterpolocoach Koen P. zit sinds juni vast, nadat twee minderjarige speelsters aangifte deden van verkrachting en ontucht. Inmiddels liggen er zes aangiftes tegen Koen P., liet het Openbaar Ministerie (OM) maandag tijdens een zitting in de rechtbank weten. Bij waterpoloclub ZVL is het onrustig, nu blijkt dat meerdere speelsters zouden zijn misbruikt door Koen P. Het familielid van P. mag niet meer in het clubhuis van ZVL komen en mag niet aanwezig zijn bij de wedstrijden van de dames. 'Hij heeft slachtoffers bedreigd en achtervolgd', zegt een betrokkene tegen Omroep West.

Veilig sportklimaat Voorzitter Frans Pot wil niet uitweiden over de reden van het toegangsverbod. 'Omdat de damesselectie - een groep van zo'n 25 speelsters - de naam van deze ZVL-speler frequent noemde, heb ik het groepsbelang voor het individueel belang gesteld,' vertelt Pot. 'We willen een veilig sportklimaat.'