Waar staat het schoonste openbare toilet van Nederland?

DELFT - In het Reinier de Graaf-ziekenhuis in Delft vind je het schoonste toilet van Nederland. Dat blijkt uit het Nationaal Toiletonderzoek 2018. Daar wordt schoongemaakt door schoonmaakbedrijf Hago Zorg.

Het onderzoek werd voor de 34e keer gehouden. Zo'n 41 procent van de 150 onderzochte openbare toiletten bleek dit jaar schoon. Dat is de hoogste score in vijf jaar tijd. Vorig jaar werd 39 procent van de wc's schoon bevonden. Van de vrouwentoiletten bleek 42 procent schoon, bij de heren veertig procent.

Voor het onderzoek is de bacteriologische vervuiling op vier contactvlakken gemeten. De toiletzitting is met 33 procent het meest vervuild, gevolgd door de knop van de kraan met 24 procent. De spoelknop scoorde 16 procent slecht en de deurknop aan de binnenkant van de toiletdeur was met negen procent slecht het minst vervuild.