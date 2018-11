Deel dit artikel:













Drie vrouwen stelen portemonnee van 92-jarige vrouw in Roelofarendsveen De verdachten | Beeld: Politie De verdachten | Beeld: Politie De verdachten | Beeld: Politie

ROELOFARENDSVEEN - Op het moment dat een 92-jarige vrouw haar boodschappen wil afrekenen bij supermarkt Plus aan het Noordplein in Roelofarendsveen, ontdekt ze dat haar portemonnee weg is. Die is vlak daarvoor uit haar tas gestolen door drie jonge vrouwen, blijkt uit bewakingsbeelden.

Geschreven door Team West

Opsporingsprogramma op TV West

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 20 november. Meer zaken zijn hier vinden. Op de beelden is te zien hoe de vrouwen op dinsdag 11 september tegelijk met het slachtoffer en haar man binnenkomen in de supermarkt. Ze volgen het stel door de winkel en slaan hun slag op het moment dat de vrouw naar koekjes zoekt. Eén van de vrouwen pakt ongezien de portemonnee uit de handtas die aan de rollator hangt, terwijl de anderen om haar heen staan. Daarna verlaten ze de winkel. Het echtpaar had net geld opgenomen bij een pinautomaat om de hoek van de supermarkt. Het zou goed kunnen dat de vrouwen dat hebben gezien en dat het slachtoffer daarna is gevolgd om de portemonnee te stelen.

Herkent u de verdachten? Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem