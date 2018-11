Pinpas van 82-jarige vrouw ongezien omgewisseld door oplichter

WASSENAAR - Een 82-jarige vrouw uit Wassenaar is 750 euro kwijtgeraakt nadat een oplichter ongezien haar pinpas heeft verwisseld. Ook heeft hij haar pincode afgekeken. De werkwijze van de verdachte is duidelijk te zien op de bewakingsbeelden van de pinautomaat.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 20 november. Meer zaken zijn hier vinden.

De vrouw gaat op zaterdag 1 september geld pinnen bij de Rabobank aan de Lange Kerkdam in Wassenaar. Als ze wegloopt, wordt ze teruggeroepen door de man die op dat moment bij de geldautomaat staat. Hij krijgt het met een smoes voor elkaar dat ze nog een keer gaat pinnen.

Op het moment dat de vrouw haar pincode intoetst, kijkt de man mee. Daarna annuleert hij de transactie en pakt ongezien de pinpas uit de automaat. Hij stopt er een andere pas voor terug en geeft de vrouw een tientje dat zogenaamd uit de pinautomaat komt, terwijl er helemaal geen geslaagde transactie is gedaan. Hij wijst de vrouw er zelfs nog op dat ze haar pas niet moet vergeten.



Niets in de gaten

Het slachtoffer is wat vergeetachtig en heeft niet in de gaten dat ze is opgelicht. Ze weet niet beter dan dat haar eigen pinpas uit de automaat is gekomen. In werkelijkheid heeft de man op dat moment haar pas en haar code.

Hij neemt meteen 180 euro op bij de automaat in Wassenaar. Daarna is er nog meerdere keren geld opgenomen bij supermarkten in Leiden. In totaal is de 82-jarige vrouw 750 euro kwijt.



Herkent u de verdachte?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem