Politie zoekt informatie over overleden Don (53) uit Den Haag De overleden Donald Vrijmoet, beter bekend als Don | Foto: Politie De woning van het slachtoffer | Foto: Regio15

DEN HAAG - De politie is op zoek naar meer informatie over het leven van de 53-jarige Donald Vrijmoet, die beter bekend staat onder de naam Don. Het lichaam van de man werd vorige week gevonden in zijn woning aan het Rietveen in Den Haag. Uit onderzoek blijkt dat hij door geweld om het leven is gekomen.

Geschreven door Team West

Opsporingsprogramma op TV West

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 20 november. Meer zaken zijn hier vinden. Medewerkers van een zorgorganisatie vonden het lichaam van Don op woensdag 14 november rond 15.00 uur. Omdat hij onder verdachte omstandigheden werd aangetroffen, is een groot rechercheteam op de zaak gezet. Er is sporen- en buurtonderzoek gedaan en er zijn getuigen gehoord, maar het is nog niet bekend wat er precies met Don is gebeurd. De recherche is daarom op zoek naar meer informatie over het leven van de 53-jarige man: waar hield hij zich mee bezig en met wie ging hij om?

Verschillende locaties De politie wil graag weten wie Don nog heeft gezien in de periode voor woensdag 14 november. Er zijn een aantal locaties waar hij regelmatig kwam. Zo reisde hij veel met de tram. Lijn 4 stopt vlakbij zijn huis aan het Rietveen, waar hij vanaf begin 2018 woonde. Daarvoor leidde hij een zwervend bestaan in Den Haag. Don was vaak te vinden bij locaties voor dak- en thuislozen aan de Eekhoornrade, de Wagenstraat, de Zichtenburglaan, de Schoolstraat en de Noordpolderkade. Ook kwam hij geregeld bij de Albert Heijn en de Jumbo aan De Stede. Wie hem op die locaties weleens zag of sprak wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie.

Getuigen bij woning Daarnaast worden ook getuigen gezocht die in de periode voorafgaand aan het vinden van het lichaam iets hebben gezien bij de woning aan het Rietveen dat met de dood van Don te maken kan hebben.

Heeft u informatie voor de politie? Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem