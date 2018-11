Deel dit artikel:













Sigarettenschap leeggeroofd bij Albert Heijn in Lisse De verdachten | Beeld: Politie De sigaretten verdwenen in een opvallende dekbedhoes | Beeld: Politie

LISSE - Het complete sigarettenschap van de Albert Heijn aan het Blokhuis in Lisse is door drie inbrekers leeggeroofd. De mannen hebben veel schade aangericht en hebben de honderden pakjes meegenomen in een groot hoeslaken. De verdachten zijn alle drie in hun gezicht te zien.

Geschreven door Team West

Opsporingsprogramma op TV West

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 20 november. Meer zaken zijn hier vinden. De inbraak vindt plaats op donderdag 20 september om 3.30 uur. De daders gooien een ruit in en kruipen door het gat naar binnen. Met behulp van een breekijzer breken ze het rolluik achter de servicebalie open. Eén van de mannen gaat vervolgens buiten op de uitkijk staan, terwijl de andere twee de buit verzamelen. Complete planken met pakjes sigaretten worden uit de muur getrokken en verdwijnen in een meegebracht hoeslaken. De inbrekers gooien de lege planken vervolgens op de grond. Als de zak vol zit, slepen ze hem naar buiten en dan verdwijnen de drie.

Herkent u de verdachten? Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem