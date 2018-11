Avondwinkel Sunny in Den Haag twee keer doelwit van inbrekers

DEN HAAG - Binnen tien dagen is avondwinkel Sunny aan de Holtenstraat in Den Haag twee keer het doelwit van inbrekers. Beide keren lukt het de daders niet om binnen te komen, maar ze veroorzaken wel schade aan de deur. De politie heeft het vermoeden dat het twee keer om dezelfde daders gaat.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 20 november. Meer zaken zijn hier vinden.

Op maandag 5 oktober om 3.00 uur verschijnen drie mannen bij de winkel. Ze doen een aantal pogingen om de deur open te breken, maar dat lukt niet. Vervolgens verdwijnen ze.

Tien dagen later, vrijdag 15 oktober rond 5.00 uur, proberen twee mannen om de winkel binnen te komen. Ook deze keer mislukt dat. Aan de hand van het postuur en de kleding van de verdachten denkt de politie dat de twee inbrekers op 5 oktober ook al probeerden binnen te komen.



Herkent u de verdachten?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem