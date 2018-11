Cel geëist tegen butler hotel Huis ter Duin vanwege juwelenroof

NOORDWIJK - Het Openbaar Ministerie eist dertig maanden cel, waarvan twaalf voorwaardelijk, tegen oud-butler Marcel J. van het chique hotel Huis ter Duin in Noordwijk. Hij stal er diamanten die hij in vertrouwen had gekregen om ze in de kluis van het hotel te bewaren.

J. - de persoonlijke assistent van de hoteleigenaar - liet de edelstenen vervangen door nepstenen - zogenaamde zirkonia’s, die nauwelijks van echte diamanten te onderscheiden zijn - om de losse stenen te kunnen verkopen.

De butler liep tegen de lamp toen een vriend een aantal gestolen diamanten in het voorjaar van 2016 probeerde te verkopen bij een juwelier in Amsterdam. Die herkende de diamanten als het bezit van een rijk echtpaar en sloeg alarm. J. bekende de verdwijntruc. De toenmalige directeur van Huis Ter Duin kwam er vervolgens achter dat J. ook drie sieraden van haar uit de hotelkluis had gehaald. De diamanten die daarin verwerkt waren, had hij eveneens laten vervangen door zirkonia’s.



Leefstijl rich and famous kopiëren

J. bekende dinsdag bij de Haagse rechtbank dat hij de diamanten van de algemeen directeur van Huis ter Duin en van het rijke echtpaar had ontvreemd. Hij vertelde de rechtbank dat zijn dure leefstijl hem tot de juwelenroof bracht. 'Ik maakte mooie reizen, maar daar was meer geld voor nodig. Dan ga je gekke dingen doen. Ik handelde vanuit een roes.'

Hij wilde de leefstijl kopiëren van de rich and famous die hij door zijn werk in Huis ter Duin ontmoette, terwijl hij maar een modaal inkomen had. J. ontkende bij de rechtbank dat hij ook nog een gefortuneerde oude dame haar familiejuwelen afhandig heeft gemaakt. 'Ik weet niet waar die zijn, ik heb ze niet.'



'Schaamteloos en gewiekst'

De officier van justitie acht bewezen dat de butler een deel van de collectie verpatst heeft. 'De verdachte heeft op schaamteloze en gewiekste wijze misbruik gemaakt van het vertrouwen dat anderen in hem stelden', benadrukte de officier van justitie.

De aanklager kondigde aan dat hij in een aparte procedure nog een bedrag van 465.000 euro van J. gaat opeisen. Dat is het bedrag dat de voormalige butler verdiend zou hebben met de juwelenroof. Over twee weken doet de rechter uitspraak in de strafzaak.

LEES OOK: Vergeten psychologisch rapport vertraagt zaak 'stelende butler'