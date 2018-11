Deel dit artikel:













Basisschool Leiden korte tijd ontruimd om kortsluiting in tl-buis De school is korte tijd ontruimd geweest | Foto: Unity.nu

LEIDEN - De Brede School aan het Valkenpad in Leiden is dinsdagmiddag korte tijd ontruimd geweest, omdat er een kortsluiting was in een tl-buis. Hierdoor was er een kleine brand ontstaan. De brandweer heeft het plafond open moeten breken om het vuur te blussen.

De school werd tijdelijk ontruimd, zodat de brandweer het plafond kon openbreken. Omdat de bedrading van de tl-buis in het plafond is weggewerkt, bestond de kans dat het vuur ergens anders nog nasmeulde. Toen dat niet het geval bleek, konden de kinderen weer terug naar binnen.