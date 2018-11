Na dood Haagse Vera (17): Eigenaar bungeejumpbedrijf moet cel in

Vera Mol overleed bij het bungeejumpen in Spanje. Foto: Haag Montessori Lyceum

DEN HAAG - De eigenaar van het Spaanse bungeejumpbedrijf dat betrokken was bij de dodelijke sprong van de 17-jarige Vera Mol uit Den Haag, moet één jaar de gevangenis in. Ook heeft de rechter bepaald dat de eigenaar de ouders een schadevergoeding van 140.000 euro moet betalen.

Dat schrijft de Spaanse nieuwssite El Diario Montanes. Het Spaanse Openbaar Ministerie had eerder twee jaar cel geëist. De straf is lager, omdat de eigenaar heeft bekend. De schadevergoeding die de bungeejumpinstructeur moet betalen aan de ouders, is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

In augustus 2015 maakte de 17-jarige Vera Mol een bungeejumpsprong op een viaduct bij Virgen de la Peña, terwijl haar touw nog niet vast zat. Langzaamaan werd duidelijk dat de organisatie veel fouten heeft gemaakt. Zo was helemaal geen vergunning afgegeven om daar te bungeejumpen en waren de instructeurs niet taalvaardig genoeg.

