Den Haag moet op zoek naar de nieuwe André Hazes: 'Voer audities in voor straatmuzikanten'

DEN HAAG - Het verhaal wil dat een van de grootste volkszangers van de laatste jaren, André Hazes, op Bevrijdingsdag 1959 door Johnny Kraaykamp sr werd ontdekt toen hij op een sinaasappelkistje op de Albert Cuypmarkt stond te zingen om geld bij elkaar te sprokkelen voor een cadeautje voor zijn moeder. Zoiets moet in Den Haag ook kunnen, denkt Hart voor Den Haag/Groep de Mos in de gemeenteraad. Een soort 'The Voice of Holland', maar dan op straat.

Vandaar dat de partij wil dat er jaarlijks audities worden gehouden voor straatartiesten. Dat moet leiden tot 'meer openbare optredens van hoog niveau' in de stad. Raadslid Damiën Zeller roept het stadsbestuur op om vervolgens vaste plekken en tijden aan te wijzen waar de artiesten die de audities hebben doorstaan, kunnen optreden.

Hij wijst erop dat in steden als Rome en New York optredens van artiesten veel belangstelling trekken vanwege het hoge niveau. 'Mensen blijven daar echt staan om een optreden te bekijken en te beluisteren. Dit heeft ook een positief effect op de atmosfeer in de stad en de Haagse economie,' stelt hij.



Gejengel

Om te voorkomen dat het centrum het decor wordt van, in de woorden van het raadslid 'gejengel van rondtrekkende bedelaars' en overlast ontstaat, moeten de plekken en tijden worden vastgelegd in overleg met ondernemers. 'Door audities te houden voorkomen we dit en creëren we niveau. We missen Chuck Deely natuurlijk enorm en hoe mooi zou het zijn als iemand in zijn voetsporen kan treden.'

Sinds de invoering van het bedelverbod worden de meeste straatartiesten geweerd uit het centrum van de stad. Hart voor Den Haag vindt wel dat het bedelverbod van kracht moet blijven, maar hoopt dat er zo toch wel iets meer levendigheid op straat komt.



Amsterdam

Helemaal nieuw is het idee niet. In 2012 opperde het CDA in Amsterdam al om audities voor straatmuzikanten in te voeren. Dat voorstel kreeg toen steun in de raad van de hoofdstad en toenmalig burgemeester Eberhard van der Laan. Ook in andere Nederlandse steden als Rotterdam en Haarlem zijn er in het verleden al stemmen opgegaan om audities in te voeren voor straatmuzikanten.

In Den Haag klaagden ondernemers en bewoners van de Binnenstad rond 2011 over de grote hoeveelheid bedelaars en straatmuzikanten. Daarop werd hier in delen van de stad een bedelverbod ingevoerd. De Stichting Bewonersbelangen Binnenstad Den Haag pleitte destijds ook al voor het houden van audities voor straatmuzikanten.