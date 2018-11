Den Haag is volgens expats leuker dan Amsterdam

DEN HAAG - Den Haag is de beste expatstad van Nederland. Dat heeft de site InterNations onderzocht voor de Expat City Ranking 2018. Den Haag staat op plek elf van de internationale lijst met 72 steden. Amsterdam staat op de dertiende plaats en Rotterdam op zeventien.

Expats die in Den Haag werken zijn blij met de balans tussen werk en vrije tijd. Zo'n 73 procent is tevreden met zijn of haar werk. Het enige nadeel vinden expats dat ze weinig carrièrekansen hebben in de regio.

Expats zijn ook erg enthousiast over hun Haagse buren. Zo'n 70 procent vindt Hagenaars erg aardig. 'Er wordt niet gediscrimineerd op gebied van ras of religie', zegt een expat uit India. Ondanks de aardige mensen, vinden expats het lastig om vrienden te maken. 'Vriendschappen blijven nogal oppervlakking', zegt een man uit Nieuw-Zeeland.



Dit zijn de tien meest gastvrije steden

InterNations vroeg 18.000 expats uit 187 landen naar hun ervaringen in de stad waar ze wonen. Bijna 12.000 mensen vulden de vragenlijst in. Het is het vijfde jaar dat de internationale vereniging deze enquête houdt.

In de top tien staan Taipei, Singapore, Manama (Bahrein), Ho Chin Minhstad, Bangkok, Kuala Lumpur, Aken, Praag, Madrid and Muscat. Steden die helemaal onderaan staan zijn Rome, Riyadh en Jeddah (Saoedi-Arabië).

