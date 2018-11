‘Posteroorlog’ in Noordwijk voor de gemeenteraadsverkiezingen

DEN HAAG - Op de Parallel Boulevard in Noordwijk is een kleine verkiezingsposteroorlog losgebarsten. Woensdag gaan Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk naar de stembus. De inwoners kiezen dan een gemeenteraad voor de nieuwe fusiegemeente Noordwijk.

In Noordwijk kan je niet om de raadsverkiezingen heen. Overal hangen posters. Aan balkons, in bushokjes en achter ramen. De Parallel Boulevard spant de kroon. Vier woningen vrijwel naast elkaar zijn beplakt met verkiezingsposters. Alle vier van een andere partij. Eerst Lijst Salman, daarnaast GroenLinks, vervolgens PUUR en op de hoek de VVD.

'Wij hebben een poster opgehangen omdat mijn vriend op de kandidatenlijst staat van Lijst Salman', vertelt Maxim Hagedorn. 'De buren hadden een poster van GroenLinks achter de ramen geplakt en toen vond mijn vriend dat hij ook een grote vlag van zijn partij moest ophangen. Als reactie hebben de buren nog meer posters op hun ramen geplakt. Grappig toch?'



Kandidaat-raadslid

Twee huizen verderop woont Rick van der Niet, kandidaat-raadslid voor PUUR. Ook hij heeft een mooie grote verkiezingsposter opgehangen. Hij ontkent dat hij dat gedaan heeft om zijn buren de loef af te steken. 'Ik heb het niet gedaan vanwege mijn buren', zegt hij. 'Ik heb het gedaan omdat ik al lang lid ben van de partij. Deze verkiezingen sta ik ook op de kandidatenlijst, op plek 43.'

Ellen Bierman woont weer een stukje verderop. Achter haar raam prijken verschillende VVD-posters. Ze is kandidaat-raadslid en staat op plek elf. 'Het is opvallend dat in een straat, zoveel kandidaten wonen', erkent ze. 'Met zoveel verschillende meningen in een straat heb je in elk geval wat te discussiëren. Maar dat moeten ze natuurlijk wel willen.'





Politiek leeft

Van der Niet wil niet spreken van een ' posteroorlog'. 'De vele posters zeggen vooral dat de lokale politiek leeft', vindt hij. 'En dat begrijp ik want er gebeurt veel in Noordwijk.'

De stembureaus gaan woensdagochtend om half acht open en sluit om negen uur in de avond.