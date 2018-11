Zieke daklozen krijgen hulp bij dubbel probleem: onderdak en revalidatie

DEN HAAG - De Kessler Stichting en Sophia Revalidatie gaan samenwerken om revalidatie mogelijk te maken voor daklozen met een beperking. Nu vallen ze vaak tussen wal en schip. Sophia Revalidatie gaat hen revalideren terwijl de Kessler Stichting opvang, zorg en begeleiding levert.

Sociaal zwakkere mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats die beperkingen ondervinden door chronische ziekte, een handicap of door een ongeval komen van de regen in de drup. Omdat ze geen dak boven hun hoofd hebben komen ze niet in aanmerking voor revalidatie. Door de combinatie van hun kwetsbare positie en een al of niet tijdelijke handicap komen zieke daklozen vaak terecht in een neergaande spiraal.

Sophia Revalidatie zet zich in voor patiënten die complexe, medisch specialistische revalidatie nodig hebben. De Kessler Stichting is gespecialiseerd in het verzorgen en verplegen van mensen die naast hun lichamelijke zorgen ook op andere gebieden problemen hebben zoals schulden, verslavingen en psychische aandoeningen. Volgens de organisaties moet de extra ondersteuning de sociaal kwetsbaren helpen die neergaande spiraal om te buigen in een lijn naar boven.

