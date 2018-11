Deel dit artikel:













Dode spreeuwen Haagse Huijgenspark niet vergiftigd door buurtbewoners Dode spreeuw wordt onderzocht | Foto: Omroep West

DEN HAAG - De dode spreeuwen in het Haagse Huijgenspark zijn zeer waarschijnlijk niet vergiftigd door buurtbewoners. De dieren slapen en eten niet op dezelfde plek. 'Dus de kans dat de dieren ter plaatse vergiftigd zijn, is niet groot,' aldus het Haags stadsbestuur in antwoorden op vragen van raadslid Robert Barker van de Partij voor de Dieren.

De afgelopen maanden werden meerdere malen dode spreeuwen aangetroffen in het park in de Stationsbuurt. In totaal zijn er waarschijnlijk 337 dieren om het leven gekomen. De doodsoorzaak is nog niet bekend, schrijft het college van burgemeester en wethouders. ‘Volgens experts zijn de meest voor de hand liggende doodsoorzaken een virale infectie of vergiftiging. Een virale infectie bij vogels is doorgaans niet besmettelijk voor mensen en dieren.’ Mocht er eventueel toch sprake van vergiftiging dan is dat niet in het park gebeurd, zoals door sommigen werd gesuggereerd. Wethouder Richard de Mos (Groep de Mos, dierenwelzijn): ‘Het Huijgenspark fungeert als regionale slaapplaats voor een zeer groot aantal spreeuwen. Doorgaans wordt op een slaapplaats niet gefoerageerd.’

Inwendige bloedingen Diverse instanties hebben de dode vogels inmiddels onderzocht. Zo liet vogelasiel De Wulp een dierenarts kijken naar vijf van de spreeuwen die als eerste overleden. ‘Deze expert kon kleine inwendige bloedingen van de verder kerngezonde vogels constateren. De oorzaak van die bloedingen konden niet met 100 procent worden vastgesteld. Vergiftiging kon niet worden uitgesloten.’ De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onderzocht de vogels die de tweede keer om het leven kwamen op aanwezigheid van het West-Nijlvirus. Dit is niet aangetroffen.

Goed doorvoed Het Dutch Wildlife Health Centre nam de vogels die de derde keer om het leven kwamen onder de loep. De Mos: 'De bevindingen waren identiek aan de bevindingen van de dierenarts van vogelopvang de Wulp, namelijk goed doorvoede dieren met soms enkele kleine inwendige bloedingen, vermoedelijk veroorzaakt door de val uit de boom.' Volgens een woordvoerder van de gemeente loopt op dit moment nog één onderzoek. De resultaten daarvan worden binnenkort verwacht. Tot die tijd blijft het dus onbekend wat de doodsoorzaak van de spreeuwen is.





