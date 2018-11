Deel dit artikel:













Welzijn Scheveningen schrapt in dienstverlening omdat het te duur wordt geld

DEN HAAG - Welzijn Scheveningen moet reorganiseren omdat ze jarenlang meer hebben gedaan dan waarvoor er betaald werd. Dat kan nu niet meer, en daarom worden die extra taken geschrapt. De organisatie beheert wijkcentra en organiseert allerlei activiteiten voor kinderen, jongeren, volwassenen en senioren. Er werken veel vrijwilligers, maar ook 45 beroepskrachten. De gemeente Den Haag en Welzijn Scheveningen zijn nu in gesprek over de ontstane financiële situatie en over de brede inzet van vrijwilligers in Scheveningen.

Volgens Jan van der Werf, directeur Welzijn Scheveningen, is er geen sprake van een bezuiniging door de gemeente. 'Welzijn Scheveningen heeft een breder palet aan diensten verricht dan waar het voor de gemeente verantwoordelijk voor was. Voor dit jaar hadden wij besloten de huidige dienstverlening nog uit de reserve te bekostigen, echter de financiële ruimte ontbreekt om dat op deze manier voort te zetten. Dit betekent dat Welzijn Scheveningen zich genoodzaakt ziet om te reorganiseren.' Verantwoordelijk wethouder Kavita Parbhudayal zegt: 'De gemeente en Welzijn Scheveningen willen dat het welzijn in Scheveningen op orde blijft. Welzijn Scheveningen krijgt voor 2019 dezelfde subsidie als in 2018. Hiermee kunnen ze hun 'wettelijke' taken gewoon uitvoeren. Ik waardeer het werk van Welzijn Scheveningen en blijf met hen in gesprek.'