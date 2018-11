Demonstratieverbod rond intocht Sint verdeelt de Haagse coalitie

DEN HAAG - Een demonstratieverbod tijdens de intocht van Sinterklaas volgend jaar, verdeelt de Haagse coalitie. De grootste partij in de Haagse gemeenteraad, Hart voor Den Haag/Groep de Mos, pleitte gisteren voor zo’n maatregel. D66 en GroenLinks voelen er echter helemaal niets voor.

Hoewel de intocht van sint zaterdag goed verliep, werd het na afloop tijdens een demonstratie op het Malieveld even onrustig. Daar hadden de leden van Kick Out Zwarte Piet verzameld die zich hard maken voor een 'inclusief Sinterklaasfeest, zonder de racistische karikatuur Zwarte Piet'. Toen er ook tegen-demonstranten kwamen, werd hen na anderhalf uur door de politie gevraagd de protestbijeenkomst te beëindigen.

Het protest is reden voor fractievoorzitter Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag/Groep de Mos, om een voorstel doen voor een totaalverbod op demonstraties op de dag dat Sinterklaas aankomt in de stad. 'Je hebt 364 dagen per jaar dat je kan demonstreren in deze stad. Dat wordt allemaal gefaciliteerd. Overal en op alle plekken. Het is alleen onverstandig om dat te doen tijdens die intocht,' aldus Dubbelaar maandag tegen Omroep West.



Industrieterrein

Ook de fractieleider van de VVD in de Tweede Kamer, Klaas Dijkhoff hield maandag een pleidooi voor een demonstratieverbod, van de de dag van de intocht tot aan het sintfeest zelf. 'En als het echt niet anders kan: zet ze maar op een industrieterrein,' schrijft hij op Facebook.

D66 en GroenLinks in Den Haag denken daar echter totaal anders over. Voor die partijen staat het demonstratierecht niet ter discussie, maken ze dinsdag bekend. 'Iedereen in Nederland moet kunnen demonstreren, 365 dagen per jaar. En dus ook tijdens de intocht van Sinterklaas. Dat bepaalde demonstranten zich hebben misdragen, is geen reden om concessies te doen aan het recht van iedereen om te kunnen demonstreren,' stelt D66-fractievoorzitter Hanneke van der Werf.

Wel noemen beide partijen ‘de wanorde’ die afgelopen weekeinde ontstond 'diep triest'. D66 en GroenLinks wijzen daarbij in een verklaring vooral naar de mensen die opkomen voor het behoud van Zwarte Piet. 'Hoewel zowel voor- als tegenstanders zich niet volledig aan de afspraak hielden, bracht de intimiderende sfeer van de tegendemonstranten de veiligheidssituatie in gevaar. Het is voor D66 en GroenLinks zaak dat we zulke taferelen niet nog eens zien in onze stad.'



Intimidatie

Maar ook voor GroenLinks is een verbod daarbij geen optie. Volgens fractievoorzitter Arjen Kapteijns leidt dat ertoe dat 'intimidatie wordt beloond en vreedzaam demonstreren bestraft'. Het raadslid: 'Het sleutelen aan grondrechten werkt ongelijkheid, woede en onbegrip alleen maar in de hand.'

Beide partijen scharen zich achter de opstelling van burgemeester Pauline Krikke. 'Zij heeft continu laten blijken mee te willen denken met demonstranten over locaties waardoor zij hun demonstratie toch door konden laten gaan.'

