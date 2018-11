Deel dit artikel:













Nooit meer op zoek naar het graf van oma dankzij nieuwe app De app geeft de kortste route naar het graf | Foto: Omroep West

OEGSTGEEST - Op een volle begraafplaats hoef je nooit meer lang te zoeken naar het graf van je opa, oma of een andere geliefde. Met behulp van een speciale app is ieder graf nu namelijk heel makkelijk te vinden. Die landelijke primeur heeft de begraafplaats van de Groene Kerk in Oegstgeest. De app werkt heel eenvoudig: je toetst de naam van de overledene in en de app geeft de kortste route naar het graf.

'Het komt heel vaak voor dat tijdens de uitvaart mensen toch wel vol emotie zitten en op het moment dat ze het graf weer eens willen opzoeken, ze de weg niet meer weten', vertelt Gerrit Bruins, bestuurslid van de begraafplaats van de Groene Kerk. 'Het kan emotioneel zijn op het moment dat je een overleden familielid weer komt bezoeken en dan is het niet fijn als je het graf niet kunt vinden. De app kan dat voorkomen.' Ook beheerder van de begraafplaats Peter de Mol is enthousiast. 'Vaak komen mensen naar mij toe om te vragen waar iemand ligt. Als ik er dan niet ben, kunnen mensen dankzij de app ook het graf makkelijk vinden.'

Grafstenen bekijken Op de begraafplaats liggen zo'n tweeduizend mensen begraven. Het is dus niet zo gek dat sommigen af en toe moeite hebben een graf te vinden. Niet alleen kun je via de app de weg naar een graf vinden, er staat ook een foto van het graf bij. Nabestaanden kunnen zo bijvoorbeeld zien hoe het graf erbij ligt, maar ook geïnteresseerden kunnen grafstenen bekijken. Bijvoorbeeld de grafsteen van Johan Huizinga, één van Nederlands bekendste historici. 'Toeristen komen hier om het graf van Huizinga te bezoeken, maar zijn dan heel teleurgesteld door hoe het eruitziet. De app kan van tevoren de verwachtingen bijstellen en de toeristen voorbereiden', zegt De Mol. Naast Oegstgeest hebben ook begraafplaatsen in Den Haag, Beverwijk en Amsterdam de app overgenomen. LEES OOK: Monument voor mensen die hun lichaam doneerden aan wetenschap