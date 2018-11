Park College in Alphen dagen dicht na brand

DEN HAAG - Scholieren van het Park College in Alphen aan den Rijn hebben tot en met woensdag vrijaf gekregen van de schooldirectie en de Onderwijsinspectie. Aanleiding is de grote brand die afgelopen vrijdagavond woedde in het schoolgebouw.

De brand werd ontdekt door een schoonmaakster, zij belde direct 112. De brand ontstond in de keuken en heeft zich vandaar uit verder verspreid door het gebouw. De helft van het schoolgebouw is de komende periode niet bruikbaar. Twee gebouwdelen zijn onaangetast gebleven.

‘In het Park College wordt speciaal onderwijs aan 90 leerlingen gegeven', vertelt directeur Marieke Jas. ‘Onder meer het kooklokaal en de boekenzolder zijn verloren gegaan. Het kooklokaal kunnen we echt niet meer gebruiken. Dat is heel erg spijtig want die was voorheen vijf dagen in de week continu in gebruik tijdens de lessen. We hebben nog geen alternatief gevonden, we hopen dat de Gemeente Alphen ons daarbij kan helpen. Het is ongelooflijk als je ziet hoe er kei en keihard wordt gewerkt om al het roet te verwijderen, schoon te maken en opnieuw op te bouwen', aldus Jas.



Lessen beginnen donderdag weer

'Donderdagochtend kunnen we het onderwijs weer hervatten', hoopt Park College-directeur Marieke Jas. Al houdt ze nog wel een kleine slag om de arm. 'Maar het is wel de verwachting.' Wat de oorzaak van de grote brand is, is niet bekend. Dat wordt door de recherche onderzocht de komende dagen. Volgens Jas is er geen braakschade aangetroffen.





