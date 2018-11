Crowdfundingsactie ambtsketting Lenferink loopt nog niet lekker

LEIDEN - Ondanks de aandacht van de regionale pers heeft de crowdfunding voor een nieuwe ambtsketting voor burgemeester Henri Lenferink nog maar 10 euro opgebracht. Dat meldt mediapartner Unity.

De crowdfunding begon op zaterdag 17 november. In dit tempo kan Lenferink dus pas over ruim vijf jaar een nieuwe ketting aanschaffen. Lenferink raakte 2 oktober zijn ambtsketting kwijt. De gemeente bevestigt dat de ketting is gevonden en daarna bij het vuil is beland.

Het is niet de eerste keer dat Lenferink zijn ketting verliest. Dat gebeurde tien jaar geleden ook al een keer.