West Wekker: Herindelingsverkiezingen in Noordwijk en justitieschoonmakers voeren actie

REGIO - Goedemorgen! Inwoners van Noordwijk en Noordwijkerhout gaan vandaag naar de stembus. Zij mogen een nieuwe gemeenteraad kiezen vanwege de fusie die op 1 januari ingaat. De schoonmakers van het Paleis van Justitie in Den Haag voeren vandaag actie. Zij willen een 'cao met respect', zoals zij het noemen. Ook in Den Haag opent vandaag de eerste muziekspeelplaats van Nederland. Dit is de West Wekker!

Wat kun je vandaag verwachten?

De afgelopen dagen kon je in Noordwijk al niet om de herindelingsverkiezingen heen. Op de boulevard woedt een kleine verkiezingsposteroorlog. Aan balkons, in bushokjes en achter ramen hangen posters van de diverse partijen. Vanaf 1 januari 2019 gaan Noordwijk en Noordwijkerhout samen als een nieuwe gemeente Noordwijk. De inwoners kiezen vandaag een gemeenteraad. Om 7.30 uur openen 24 stemlokalen. Wie nog steeds niet weet wat 'ie moet stemmen, kan zich laten adviseren door Het Kieskompas.

Schoonmakers van het Paleis van Justitie in Den Haag strijden voor 'een cao met respect'. Zij vinden de werkdruk veel te hoog. Volgens de schoonmakers krijgen zij steeds zwaardere taken, zonder dat hen wordt gevraagd of dit wel haalbaar is. Bovendien is er niet eens een werkoverleg en worden ze nergens bij betrokken. Ze willen dat dit verandert en dat er bovendien wordt opgetreden tegen ongewenst gedrag, zoals intimidatie en discriminatie. Vanaf 12.00 uur staan er een mars en een actie op het programma.

Den Haag krijgt de eerste muziekspeelplaats van Nederland. De MuziekBox, zoals de speelplaats heet, is een plek in de wijk waar kinderen instrumenten kunnen bespelen. Hierbij staan plezier en talent voorop. Het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers. De muziekspeelplaats wordt vanmiddag geopend in het Trefpunt Vliethage aan de Rijswijkseweg. Daarbij is onder andere Tjeerd Oosterhuis aanwezig.

: de temperatuur gaat vanaf vandaag weer langzaam omhoog. Het wordt een graaf of 6 vandaag. Met name in de ochtend kan nog wat neerslag vallen. Vanmiddag klaart het op.

Ga je met de auto? Check hier de actuele files



En dit moet je ook weten:

Zeven statushouders in Zoetermeer zijn vanaf vandaag officieel Logistiek Medewerker in dienst van het bedrijf Toolstation. Bij ondernemersvereniging Evofenedex hebben zij een op maat gemaakte basisopleiding gevolgd. Zij ontvangen vandaag officieel het certificaat Logistiek Medewerkers. Zes cursisten hebben inmiddels al een jaarcontract.

Het is vandaag de geboortedag van Mohammed. Op deze dag vieren moslims de geboortedag van de profeet. Het is gebruikelijk dat er speciaal zoet eten wordt bereid en er wordt gezongen. Vanavond gaan veel moslims naar de moskee, waar wordt gesproken over het geloof en wordt voorgelezen uit de Koran.

Op deze dag in 1963 werd John F. Kennedy vermoord toen hij in een open limousine over Dealey Plaza in Dallas reed. Lee Harvey Oswald werd als dader aangewezen, maar nooit veroordeeld. Hij werd namelijk twee dagen na Kennedy vermoord door nachtclubeigenaar Jack Ruby.

In Verborgen Museumschatten duikt Lynn Heythekker in de depots, archieven, kluizen en kelders van verschillende musea in de regio. Vandaag is zij in misschien wel het kleinste museum van Delft: Museum Paul Tetar van Elven. Daar is onder meer een heel bijzonder theelichtje te zien. Direct na Verborgen Museumschatten kun je kijken naar 'Verborgen Thuisschatten' . Sandra heeft een glas-in-lood-raam, dat wordt getaxeerd door een expert van het Venduehuis.