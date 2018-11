Deel dit artikel:













Overval op Sexshop Nancy in Den Haag Overval op Sexshop Nancy Den Haag | Foto: Regio15

DEN HAAG - Een medewerker van Sexshop Nancy aan de Weteringkade in Den Haag is dinsdagavond gewond geraakt bij een overval. Hij kreeg van een nog onbekende man klappen. De overvaller, een man in donkere kleding, is weggerend. De dader is nog spoorloos, zegt een woordvoerder van politie.

De medewerker is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en daarna naar het politiebureau gebracht om een verklaring af te leggen. Politieagenten hebben in de buurt met getuigen gesproken. Het is niet bekend hoe het met de gewonde medewerker gaat. Ook kan de politiewoordvoerder nog niet zeggen of er iets is buitgemaakt bij de overval. LEES OOK: Overval op seksshop in Haagse Boekhorststraat