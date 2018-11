NDT-danser Fay van Baar wint Aanmoedigingsprijs

DEN HAAG - In aanwezigheid van prinses Beatrix heeft NDT 2 danser Fay van Baar uit Den Haag de Aanmoedigingsprijs van Stichting Dansersfonds '79 gewonnen. De prijs werd maandagavond uitgereikt tijdens het Balletgala in Amsterdam.

Van Baar heeft de prijs volgens het Dansersfonds '79 te danken aan haar volwassen, ongeforceerde presentatie, haar subtiele muzikaliteit en haar duidelijke affiniteit met de sfeer en energie die een choreografie wil oproepen.

De jury hoopt dat de 23-jarige Haagse in de toekomst de getoonde veelzijdigheid van haar talent verder zal ontwikkelen en daartoe ook alle kansen krijgt. Van Baar is opgeleid aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en danste bij de Kirov Academy of Ballet in Washington DC. Sinds 2015 danst bij het Nederlands Dans Theater (NDT).