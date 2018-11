Burgemeester Kats van Zuidplas vertrekt naar Veenendaal

ZUIDPLAS - Burgemeester Gert-Jan Kats van de gemeente Zuidplas vertrekt. Dat is vanavond bekendgemaakt tijdens een informatieavond over de personeelsbegroting. Kats is voorgedragen als de nieuwe burgemeester van Veenendaal. Naar verwachting wordt hij daar in januari geïnstalleerd.

De 47-jarige Kats (SGP) was sinds 2010 burgemeester in de gemeente Zuidplas, die kort daarvoor was ontstaan na een fusie van Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle. Daarvoor was hij zes jaar burgemeester van het Zuid-Hollandse Liesveld. Hij viel in Zuidplas op omdat hij een zeer actief Twitteraar is.

In 2013 was hij zelfs de Twitterkoning van onze regio, omdat hij in januari van dat jaar de meeste berichtjes had verstuurd via het sociale medium. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 laste hij een Twitterpauze in, omdat hij de meningen van de kiezers niet wilde beïnvloeden.

'Buitengewoon trots en dankbaar'





Kats staat erom bekend dat hij zijn tweets professioneel en zakelijk houdt, hoewel er ook af en toe een familiefotootje voorbij komt. Hij reageer de dinsdagavond enthousiast op zijn voordracht via Twitter: 'Buitengewoon trots en dankbaar met deze voordracht', laat hij weten.

