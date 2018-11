Deel dit artikel:













Bestelbus door brand verwoest, buurtbewoners schrikken wakker van harde knal Het vuur werd rond 1.30 uur ontdekt. (Foto: District8)

DEN HAAG - In de Fluitenbergstraat in Den Haag is in de nacht van dinsdag op woensdag een bestelbusje in vlammen opgegaan. Het vuur werd rond 1.30 uur ontdekt.

Buurtbewoners werden wakker van een harde knal. Toen ze de vlammen zagen, belden ze de brandweer. Die was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat het busje verloren ging. De politie onderzoekt hoe de brand kon uitbreken.