Opkomst verkiezingen Noordwijk: een derde heeft gestemd

NOORDWIJK - Voor Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk staat deze woensdag in het teken van de verkiezingen voor de fusie tot de nieuwe gemeente Noordwijk. De inwoners kiezen een gemeenteraad voor de fusiegemeente. Rond 16.00 uur heeft 30,3 procent gestemd in Noordwijk, laat de gemeente weten. De stembureaus zijn tot 21.00 uur open.

De dag begon rustig in het stembureau in het raadhuis van Noordwijk. Twee mensen brachten rond 7.30 uur hun stem uit. 'Maar het is nog vroeg', benadrukt de voorzitter van het stembureau. 'We moeten nog even opstarten.'

Tekst gaat verder onder tweet.



Duizend mensen

In het raadhuis staan drie stemhokjes. 'Die stonden al klaar, maar we zijn nog bezig met het klaarleggen van biljetten, het ophangen van wegwijzers en het bevestigen van potloden', vertelt ze. Lachend: 'Ja, dat is nodig, want er raakt er wel eens eentje kwijt...'

Intussen komen de volgende twee inwoners hun stem uitbrengen. 'We verwachten hier in totaal een stuk of duizend mensen', vertelt een man van het stembureau. 'Dit is een groot stembureau, hoor.'

De mensen die het stembureau in het raadhuis openden, werken door tot 14.00 uur. 'Daarna worden we afgelost', vertelt hij. 'Woensdagavond komen we weer terug om de stemmen te tellen.'

Tekst gaat verder onder tweets.



De Zilk

Ook in De Zilk verliep het eerste uur in het stembureau rustig. 'Het valt ons ook een beetje tegen', knikt de voorzitter van het stembureau. 'Mensen uit De Zilk staan bekend als hele trouwe stemmers. Maar het is ook koud buiten. Ik denk dat ze daarom even wachten.'

Het eerste uur kwamen in dit stembureau 24 mensen langs. 'Maar ik reken gewoon op 1.200 tot 1.300 stemmers in totaal, hoor.'