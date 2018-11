Grote politieactie tegen motorclub in Leiden en Den Hoorn

LEIDEN - De politie heeft in Leiden een kopstuk van motorclub Caloh Wagoh opgepakt. Ruim 800 agenten doen woensdagochtend op zo'n veertig plekken in Nederland invallen in het onderzoek tegen de motorclub. Ook een man uit Mijdrecht is opgepakt. In Den Hoorn is een clubhuis doorzocht, daar was niemand aanwezig. Ook in Den Haag waren invallen.

Caloh Wagoh wordt door de politie beschouwd als een criminele organisatie, die in verband wordt gebracht met liquidaties. 'Wij denken dat de club zich op forse schaal bezighoudt met criminaliteit', zegt de Haagse politiechef Paul van Musscher tegen de NOS. De club valt in dezelfde categorie als Satudarah, No Surrender en Bandidos, zegt een NOS-verslaggever op Radio West.

'De politie probeert met deze actie vooral kopstukken op te pakken en bewijs te verzamelen', zegt de verslaggever die bij de invallen was. Ze zoeken wapens, drugs en spullen zoals computers en externe harde schijven. Het clubhuis in Den Hoorn zit in een schuur aan de Veenakkerweg, meldt mediapartner WOS.



Kopstuk

Een van de opgepakte mannen is de 70-jarige Greg R. Hij staat bekend als één van de 'godfathers' van de Nederlandse misdaad. Het is niet bekend of hij in Leiden of Mijdrecht is opgepakt.

R. was jarenlang actief in de internationale drugshandel. Hij is de vader van Jesse R., die in het liquidatieproces Passage, over de Amsterdamse onderwereld, is veroordeeld tot een levenslange celstraf.

LEES OOK: Hagenaar verdacht van liquidatie in Spijkenisse