Dit weten we over motorclub Caloh Wagoh waar de politie binnenviel

Het clubhuis in Den Hoorn dat onderzocht is door de politie. | Foto: Dennis van Schie (WOS)

REGIO - Bij een grote politieactie op 40 plekken zijn twee kopstukken van motorclub Caloh Wagoh Main Traid opgepakt. Agenten deden onder meer invallen in Den Haag, Leiden, Den Hoorn en Delft. De motorclub valt in dezelfde categorie als Satudarah, No Surrender en Bandidos. Toch hoor je de naam Caloh Wagoh minder vaak. De motorclub bestaat pas sinds 2016, maar wordt door het Openbaar Ministerie al gezien als criminele organisatie.

De 'broederschap', zoals de groep zichzelf omschrijft, zou zich volgens de Haagse politiechef Paul van Musscher op grote schaal bezig houden met criminaliteit. Ze zouden in de drugs- en wapenhandel zitten, mensen afpersen en fraude plegen. Kopstukken uit de onderwereld zouden de bendes inzetten voor gewelddadige klussen. De bende wordt genoemd in verschillende onderzoeken van politie en justitie.

Zo zit een Haags lid van Caloh Wagoh sinds vorige maand vast op verdenking van de moord op de Belgische zakenman Stefaan Bogaerts. Die werd in september 2017 vermoord in de buurt van een kroeg in Spijkenisse. In dat café kwamen veel leden van de motorclub.



Beschieting Panorama

In Woerden werden drie motorclubleden aangehouden voor de beschieting van een gebouw in Amsterdam-Sloterdijk, waarin onder meer de redactie van Panorama is gevestigd. De beschieting gebeurde met een antiraketwapen. De drie zitten nog altijd in voorarrest.

Verder is een van de mannen die is aangehouden voor de moord op de broer van 'Mocro-maffia'-kroongetuige Nabil B. lid van Caloh Wagoh.



Motorclubs verboden

De Bandidos werd vorig jaar als eerste motorclub verboden. In juni werd ook Satudarah verboden. Het Openbaar Ministerie werkt nog aan een rechtszaak tegen de Hells Angels.