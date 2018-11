Touringcarbedrijf Bovo Tours nu al failliet

ROELOFARENDSVEEN - Touringcarbedrijf Bovo Tours uit Roelofarendsveen is failliet. Dat blijkt uit een publicatie van de rechtbank in Den Haag. Maandag kreeg het bedrijf uitstel van betaling, dinsdag werd meteen het faillissement uitgesproken. Vakbond FNV is verbaasd dat het allemaal zo snel gaat.

'Dit is wel uitzonderlijk snel, heel opmerkelijk', zegt FNV-bestuurder Brigitta Paas. 'Iedereen is zijn baan kwijt en het UWV neemt de uitbetaling van de laatste salarissen over', vertelt ze aan Omroep West.

Hoeveel mensen er precies door het faillissement zijn getroffen is niet duidelijk. Ook is onduidelijk welke schulden het bedrijf heeft: de curator is niet bereikbaar voor commentaar. Over een eventuele doorstart of overname van het bedrijf uit Roelofarendsveen is dan ook nog niks te zeggen.



Smalle winstmarges

Bovo Tours is naar eigen zeggen een van de grotere spelers op de markt van touringcarvervoer. Volgens de website heeft het bedrijf meer dan zeventig luxe touringcars.

Oorzaak van het faillissement zijn waarschijnlijk de smalle winstmarges in de sector. Volgens de FNV was het een kwestie van tijd voor het doek zou vallen voor Bovo Tours.



Bovo Tours rijdt gewoon

Een woordvoerder van Bovo Tours wil woensdagmiddag alleen kwijt dat er 'gewoon gereden' wordt. 'We rijden vandaag alle reguliere ritten, dus ook de Flixbus.' Meer wil hij niet zeggen.

Volgens de woordvoerder komt er later vandaag een persbericht naar buiten. Dan wordt waarschijnlijk meer duidelijk over de toekomst van het bedrijf.