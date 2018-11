Deel dit artikel:













Goedkoop parkeren bij Haags winkelcentrum Ypenburg blijft Parkeerbord

DEN HAAG - Het parkeren voor tien cent per uur bij winkelcentrum Ypenburg in Den Haag blijft. De proef is goed bevallen. Er is daarom geen reden om het systeem weer aan te passen, aldus wethouder Robert van Asten (D66, mobiliteit) in een brief aan de gemeenteraad.

Op aandringen van de winkeliers en de gemeenteraad begon eind september 2017 een proef waarbij er maximaal twee uur voor tien cent per uur kan worden geparkeerd op het Speerpunt en aan beide zijden van de Steentijdsingel. Het is daarbij mogelijk een auto meerdere keren per dag te parkeren, als er maar een er een periode van twee uur tussen zit. De regeling geldt van maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur. De proef was bedoeld om meer bezoekers naar het winkelcentrum te lokken. Want hoewel er volgens de gemeente een groot aanbod aan zaken is, het er mooi uitziet en de kwaliteit goed is, scoort het centrum wat betreft omzet nog niet zo geweldig. Dat komt mede omdat er een beperkt publiek komt: vooral mensen uit de directe omgeving en niet uit de regio.

Minder boetes Sinds de invoering van de nieuwe regeling is het aantal mensen dat er betaald parkeert verviervoudigd. Tegelijk werden minder parkeerboetes uitgedeeld: een daling van 78 procent. ‘Hieruit blijkt een behoefte aan kortdurend parkeren voor de duur van twee uur en een hoge betalingsbereidheid,’ aldus de wethouder. Van Asten stelt verder dat er door de bewoners en winkeliers geen klachten over betaald parkeren zijn gemeld. ‘De winkeliersvereniging geeft aan tevreden te zijn met de huidige parkeerregeling. De parkeerplekken op het Speerpunt zijn volgens de winkeliers dagelijks bezet en ook de parkeercapaciteit aan de Steentijdsingel wordt goed benut. De winkeliers zien een positieve verandering. Er wordt minder geklaagd en het winkelcentrum is volgens de winkeliers drukker geworden met winkelend publiek. Dit komt ten goede aan de sfeer en uitstraling van het winkelcentrum.’ Vandaar dat de wethouder de proef nu definitief maakt.