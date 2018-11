Storing trof Coenecoopbrug, brug was dicht voor het wegverkeer

GOUDA - Er waren woensdag rond het middaguur even problemen met de Coenecoopbrug op de N207. Vanwege een storing werd de brug rond twaalf uur afgesloten voor het wegverkeer. Om 12.45 uur werd de brug weer vrijgegeven.

Twee weken geleden kampte de brug ook al met een storing en in het voorjaar waren er zelfs meerdere keren problemen met de brug tussen Waddinxveen en Gouda.

Die problemen werden veroorzaakt door een tandwiel dat enkele weken daarvoor was vervangen. Dat tandwiel moest nog 'inslijten' en dat vergde nauwkeurige afstelling. Hoe de storing deze woensdag is ontstaan, is niet bekend.