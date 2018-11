Club Caesar zes maanden gesloten na geweldsincidenten

DELFT - Club Caesar in Delft is voor zes maanden gesloten. Dat heeft burgemeester Marja van Bijsterveldt besloten na een aantal geweldsincidenten.

Vorig jaar veroorzaakte Club Caesar veel overlast in Delft. Omwonenden hadden last van luidruchtige bezoekers, straatraces, vechtpartijen en vernielingen. In december vorig jaar zei de burgemeester dat de overlast afnam. Er was onder meer extra beveiliging ingezet.

Het is niet bekend op basis van welke geweldsincidenten de club nu is gesloten. De eigenaar heeft volgens de gemeente een voorlopige voorziening aangevraagd bij de rechtbank. Dat betekent dat hij de maatregel ongedaan wil laten maken, in elk geval totdat een rechter er uitspraak over heeft gedaan. De eigenaar zelf was woensdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.