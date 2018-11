Files, ongelukken, storingen: de provincie houdt alles van afstand in de gaten

DEN HAAG - Ze zijn de ogen van de weggebruiker in onze regio; Marcel Heijkoop en Chris Emmerik. Terwijl jij in de auto stapt op weg naar werk houden zij de veiligheid op je route in de gaten en grijpen zo nodig in. Met als hulpmiddel 230 verkeerscamera's.

Een kapotte band op de weg, een brug die niet meer dicht wil en een stoplicht dat uitvalt. Er is deze maandag weer genoeg te doen voor de medewerkers van de verkeerscentrale in het provinciehuis van Zuid-Holland. Voor Heijkoop en Emmerik hangen diverse monitoren waarop ze beelden van de verkeerscamera's langs de provinciale wegen in onze regio kunnen laten verschijnen.

Chris Emmerik is bezig met het oplossen van de stremming bij de Coenecoopbrug in Waddinxveen. Door een storing blijft de brug openstaan. Via de verkeerscamera's ziet hij dat er door de storing voor de brug een opstopping dreigt te ontstaan. In een programmaatje op zijn computer toetst hij een waarschuwingstekst in dat de Coenecoopbrug in storing is. Met een klik op de muis zorgt Emmerik ervoor dat de tekst op de informatiepanelen verschijnt die bij de brug staan.



Van alle markten thuis

Collega Marcel Heijkoop zet ondertussen van achter zijn computer op afstand een rood kruis boven een rijstrook bij Spijkenisse in. Een medewerker wegbeheer kan daarna veilig op de afgesloten rijstrook een rondslingerende autoband weghalen.

De problemen waar ze op de verkeerscentrale mee te maken krijgen, zijn divers. Een ongeval of ander incident op een provinciale weg heeft meestal ook gevolgen voor de verkeersstromen op omliggende wegen. De medewerkers van de provinciale verkeerscentrale hebben dan ook contact met de drie andere verkeerscentrales in de regio: die van Rijkswaterstaat en van de gemeenten Den Haag en Rotterdam. Een regionale desk verzorgt de onderlinge communicatie tussen deze vier centrales.



Veel verschillende informatiebronnen

Behalve van verkeerscentrales komt er ook veel informatie binnen via andere kanalen. Emmerik: 'Twitter is een belangrijke informatiebron voor ons. Veel weggebruikers twitteren als er iets op de weg aan de hand is, dus dat houden we goed in de gaten. Maar ook apps als Flitsmeister en Waze leveren ons veel nuttige informatie op over bijvoorbeeld stilstaande auto's langs de kant van de weg. Daarop kunnen wij dan weer reageren.'

Maandag krijgt ook Romano Telting een rondleiding op de verkeerscentrale. Hij had een Rake Vraag over een specifieke verkeerscamera op de N209 tussen de N11 en Hazerswoude-Dorp. Telting vraagt zich af waar die camera in dat glazen halve bolletje hoog op die paal voor dient.



De Dome camera

Heijkoop tovert direct de beelden van de bewuste camera op een van zijn beeldschermen. Hij laat Telting zien dat deze zogenoemde Dome camera 360 graden kan draaien en overal op kan inzoomen. Hierdoor kunnen ze bij de verkeerscentrale bij een incident gelijk de situatie ter plekke beoordelen en zo nodig hulp geven of inroepen.

Heijkoop benadrukt dat er met de beelden die de camera's maken verder niets gebeurt. 'We krijgen vaak vragen, bijvoorbeeld van politie na een verkeersongeluk, of we camerabeelden kunnen leveren. Maar we kunnen de camerabeelden alleen live bekijken, ze worden dus niet opgenomen of bewaard.'



Een leerzaam ochtendje

Heijkoop is alweer met zijn volgende probleemgevalletje bezig: een stoplicht op een kruising dat het niet meer doet. Er dreigt een chaos te ontstaan omdat het verkeer vanwege het niet werkende stoplicht door elkaar begint te rijden. Met een reset vanachter zijn computer krijgt hij de lichten weer aan de praat.

Voor Telting gaat er in de provinciale verkeerscentrale een wereld open. 'Ik heb mij nooit gerealiseerd dat er met de verkeerscamera's zoveel in de gaten wordt gehouden en de hoeveel verschillende problemen hier worden opgelost. Fascinerend.'



Stel jouw Rake Vraag

Deze vraag is gesteld in onze rubriek Rake Vragen. Heb jij ook een Rake Vraag? Stuur hem in, wie weet gaan we samen op zoek naar het antwoord!