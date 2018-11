Vier bejaarden (80) naar de overkant van de straat getakeld

DEN HAAG - Vier 80-jarige iepen krijgen vanaf deze week een nieuwe plek. Ze verhuizen van de Sportlaan in Den Haag naar de 'Groenzone Haagse Beek' aan de overkant van de weg. Ze moeten verplaatsten vanwege de herinrichting van de route Kijkduin-Houtrust.

Op de plek waar de iepen staan, legt de gemeente een ventweg aan. Maar in plaats van de bomen om te hakken, besloot de gemeente om de iepen te behouden. Reden is dat de bomen beeldbepalend zijn voor de Sportlaan. Bovendien hadden omwonenden gevraagd om behoud ervan.



Wel stuitte de gemeente op een probleem. De iepen kunnen niet met de traditionele methode, met kluit, worden verplant. De wortels van de bomen zijn namelijk vergroeid met de vele kabels en leidingen in de grond. De bomen worden daarom zonder kluit verplant. Hierbij wordt de grond zorgvuldig tussen de wortels vandaan gezogen waardoor het gewicht op de wortels bij de verplanting enorm wordt teruggebracht. Deze ‘kluitloze’ methode is succesvol in het buitenland toegepast maar nog niet eerder bij zulke grote bomen in Nederland.



Spannend

‘Het is natuurlijk spannend om te zien of de methode werkt’, zegt Dirk Doornenbal. Hij is directeur van de Nationale Bomenbank de organisatie die de verplanting uitvoert. ‘Wij gaan ervan uit dat de overlevingskans zeventig procent is. Als we geen vertrouwen in de methode hadden, waren we er natuurlijk niet aan begonnen.’

De voorbereidingen voor de klus zijn al in 2016 begonnen. Aan twee kanten van de iepen zijn haaks op de rijbaan in een strook van ongeveer vijf meter alle wortels geamputeerd. In de sleuven is een wortelscherm geplaatst om de groei van nieuwe wortels buiten de kluit te voorkomen. Verder zijn de kluiten geïnjecteerd met voeding om nieuwe beworteling binnen de nieuwe kluit juist te stimuleren.



Nazorg

Na de verplanting is het werk nog niet gedaan. De bomen hebben nazorg nodig. De eerste jaren worden de iepen ondersteund door een stalen constructie zodat ze tegen een storm kunnen. Ook krijgen ze extra zorg en onderhoud van boomspecialisten. ‘We hangen de bomen als het ware in de speciale constructie zodat ze niet weg kunnen zakken’, legt Doornenbal uit.

Wethouder Robert van Asten (D66) is blij dat de bomen behouden kunnen blijven. ‘Ze zijn onderdeel van het karakter van de Sportlaan en de wijk’, zegt hij. ‘Dat wil je niet te veel doorbreken.’ Hij vindt niet dat er veel werk wordt verzet voor ‘slechts’ vier bomen. ‘Zeker niet. Deze vier iepen zijn goed verplaatsbaar en ze zijn de moeite waard. Ze staan hier al tachtig jaar en door deze nieuwe methode kunnen ze er nog eens tachtig jaar aan vastknopen.’



Kosten

Het project kost 175 duizend euro en de gemeente is ongeveer twee weken bezig om de bomen te verplaatsen.