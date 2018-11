Schreeuwend tekort aan verpleeghuisbedden in Westland: 'Het hele zorgplaatje is zorgelijk'

WESTLAND - Het schreeuwende tekort aan verpleeghuisbedden in de gemeente Westland drijft sommige mensen tot wanhoop. Bijvoorbeeld Corry Alsemgeest uit Naaldwijk. Zij moet haar moeder met zorgindicatie naar een verpleeghuis in Rotterdam brengen, omdat in Westland geen plek is. Ze schrijft daarom een brief aan wethouder Piet Vreugdenhil, waarin zij kort maar krachtig de situatie van haar moeder beschrijft.

'Morgen breng ik mijn moeder naar een verpleeghuis in Rotterdam. Ik ben het helemaal eens met het beleid dat ouderen, met hulp, zo lang mogelijk thuis kunnen wonen', schrijft Alsemgeest in de brief. 'Maar als het echt niet meer gaat en iemand heeft een indicatie, dan zou er toch plek moeten zijn in Westland? Waarom is de gemeente Westland niet in staat voor ouderen te zorgen?'

Zorgwethouder Piet Vreugdenhil laat in een reactie weten dat de gemeente Westland niet alleen aan de knoppen draait en een beperkte rol speelt. Wel zijn er gesprekken met de zorgverzekeraars en zorginstanties als Pieter van Foreest. 'Tegelijkertijd moeten wij landelijk dit verhaal laten landen', zegt hij. 'Het kabinet heeft goed in de gaten dat dit een groot vraagstuk is. Onze stem telt daarin mee.'



'Zelfs op thuiszorg is bezuinigd'

Seniorenraad Westland, de belangenbehartiger voor ouderen, deed eerder dit jaar onderzoek naar de opvangmogelijkheden voor ouderen in het Westland. 'Het heeft heel veel te maken met het beleid van de afgelopen jaren', zegt Diane Rang van Seniorenraad Westland. 'De verzorgingshuizen zijn gesloten. Op de verpleeghuizen is ook bezuinigd. Zelfs op de thuiszorg is bezuinigd. Dus het hele zorgplaatje is zorgelijk.'

De tijd van problemen benoemen maar niet oplossen is volgens de seniorenraad voorbij. 'Wanneer je met elkaar aan tafel gaat zitten en je weet wat je wil, dat je het belangrijk vindt voor de bewoners dat ze binnen het Westland opgevangen kunnen worden, dan moet men er met elkaar uitkomen', vindt Rang.



Maatschappelijke ondersteuning

Corry Alsemgeest vindt dat de gemeente wél iets kan doen voor de ouderen. 'De gemeente Westland is niet verantwoordelijk voor de wet langdurige zorg, maar kan wel met maatschappelijke ondersteuning tijdelijk plaatsen zoals voor mijn moeder maken', zegt ze. 'Die waren er vroeger ook, maar zijn wegbezuinigd omdat mensen langer thuis moeten kunnen wonen.'

Volgens wethouder Vreugdenhil is het signaal bekend bij de gemeente, maar ligt het wel wat ingewikkelder. 'Wanneer iemand vanwege de urgentie direct kwalitatief goede zorg nodig heeft, dan hebben we daar op dit moment geen plek voor. Dan kan het dus gebeuren dat iemand toch in Delft, Den Haag of in dit geval Rotterdam terecht komt.'



Leegstaande verpleehuis De Naaldhorst

Seniorenraad Westland stelt daarom voor om het leegstaande verpleeghuis De Naaldhorst nieuw leven in te blazen. 'Dat is een heel goed idee', reageert Vreugdenhil enthousiast. 'We zijn ook in gesprek met Pieter van Foreest over deze locatie. Dus de wens van de seniorenraard sluit heel mooi aan op waar de gemeenteraad mee bezig is.'

