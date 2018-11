Ook tweede deel Scheveningse boulevard nu op de schop

DEN HAAG - De werkzaamheden aan het noordelijk deel van de boulevard op Scheveningen zijn begonnen.

Het stuk boulevard vanaf ongeveer het Kurhaus tot het Zwarte Pad wordt hetzelfde ingericht als het zuidelijk deel, dat al eerder onder handen werd genomen. Daardoor krijgt de Strandweg ook hier een gebogen vorm. Verder komt er nieuwe verlichting en meer ruimte voor groen. Ruime trappen en hellingbanen gaan de boulevard met het strand verbinden.

De verwachting is dat de werkzaamheden in de zomer van volgend jaar klaar zijn. Dit wordt dan ‘dé plaats waar je moet zijn’, aldus wethouder Boudewijn Revis (VVD). Volgens hem was dit deel van Scheveningen wat meer het stille stuk. De bedoeling is dat met de vernieuwing er meer ‘dynamiek en kwaliteit’ ontstaat.



Gesloopt

Al sinds ruim een jaar wordt in dit deel van Scheveningen flink gewerkt. De oude boulevard en de bebouwing die daar stond zijn gesloopt. Een nieuwe ondergrondse garage die plek gaat bieden aan 700 auto’s is inmiddels klaar.

De komende jaren staat Scheveningen nog veel meer te wachten. Ook het middelste deel van de boulevard - voor het Kurhaus - wordt opgeknapt. Verder worden er veel particuliere investeringen gedaan. Naast Hommerson die de garage met daarboven winkels en horeca bouwt, wordt op de voormalige plek van Vitalizee Legoland Discovery Centre gebouwd.



Puzzel

De verschillende werkzaamheden rond het noordelijk deel van Scheveningen leiden volgens de gemeente tot een ‘logistieke puzzel’. Er wordt tegelijk gewerkt aan een nieuw winkel- en horecagebouw en de herinrichting van de boulevard. De bouwer begint met het plaatsen van 150 keerwanden, om de boulevard op zijn plek te houden.