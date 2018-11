Patatimperium Bram Ladage breidt alsmaar uit in onze regio

ZOETERMEER - Het patatimperium van Bram Ladage blijft maar knorrende 'mage' vullen in onze regio. Naast de reguliere vestigingen komen er steeds meer filialen bij van Bram's Gourmet Frites, een wat andere variant patat. Binnenkort opent een nieuwe zaak op bedrijventerrein het Prisma, aan de A12 tussen Zoetermeer en Bleiswijk. En Den Haag en het Westland staan ook op de radar.

Wie gaat er nou op zo'n naargeestig industrieterrein in Bleiswijk zitten, zou je denken? Rocco Ladage, mede-eigenaar van de patatketen, heeft daar wel een antwoord op: 'Het voordeel is dat je er gratis kunt parkeren, en je zit makkelijk langs de snelweg, zodat je snel even wat kunt eten.'

Het nieuwe filiaal zit in een fikse zeecontainer, die is ingericht als zitruimte. 'We zijn niet zo van de gebouwen. Met die zeecontainers zijn we redelijk flexibel. Als het niet aanslaat, kunnen we makkelijk verplaatsen. En ook vergunningstechnisch is dit makkelijker, omdat het tijdelijk is. En het ziet er ook best wel stoer uit.'



Frikadel of stoofvlees?

Wat is eigenlijk het verschil tussen een 'gewone' Bram Ladage en de Gourmet variant? 'Bij de Bram's Gourmet Frites hebben we een aardappel in de schil, bij Bram Ladage is hij helemaal geschild. Kaassoufflees, bamirolllen, frikadellen, die verkopen we bij de Gourmet variant niet', zegt Ladage met zijn typisch Rotterdamse tongval.

'Daar doen we wat met stoofvlees. Chefkok Herman den Blijker heeft ons een paar recepten gegeven en daarmee maken we variaties op het thema stoofvlees. Allemaal verschillende smaken en per seizoen komt er ook een nieuwe variant.'



'Niet luxe, maar ook niet gewoon'

Maar is die luxe frietjesrage niet al weer een beetje voorbij? 'Ik weet niet of het luxe is. De prijs is exact hetzelfde als bij een 'gewone' Bram Ladage. Het woord Gourmet doet wat luxer aan, dat klopt. Maar we willen er vooral mee aanduiden dat we geen gewone cafetaria zijn. Maar met stoofvlees wordt het inderdaad wel ietsje duurder, maar dan is het ook meer een maaltijd.'

De afgelopen maanden was er wel een lichte paniek onder de liefhebbers van de goudgele traktatie. Er waren allerlei onheilsberichten, want vanwege de droogte zou het een slecht en duur fritesjaar worden. 'Wij hebben echt mazzel. De boer in de Hoeksche Waard waar wij ze kopen kon de aardappels nat houden. Ze hebben dit jaar zelfs meer zetmeel, waardoor ze wat knapperiger zijn.'



Ietsje kleiner

Ladage erkent dat de aardappels wel wat kleiner zijn dan normaal en dat daardoor de frietjes ook wat korter zijn. 'Maar dat is maar een heel klein stukje hoor, daar zie je eigenlijk nauwelijks iets van.'

Het imperium van de familie Ladage concentreerde zich in het begin vooral in en rond Rotterdam. Tegenwoordig zitten de 'gewone' filialen ook in bijvoorbeeld Den Haag, Delft en Rijswijk, terwijl de 'Gourmet' vestigingen in bijvoorbeeld Alphen, Gouda, Delft en binnenkort dus Bleiswijk zitten.



Bleiswijk bijna open

'Vestigingen daarvan in Den Haag en het Westland zitten nog niet in de pen, maar we kijken er natuurlijk wel naar. Als zich locaties aandienen, gaan we daar zeker voor. Ook in Hoek van Holland willen we wel een filiaal.'

Voorlopig moet Ladage eerst nog aan de bak op het industrieterrein. Komend weekeinde wordt er proefgedraaid in het nieuwe filiaal bij Bleiswijk. Een week later gaat de deur daar definitief open.