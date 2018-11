Winnares zilver The Hague Grand Prix loopt scheur in elleboog op

DEN HAAG - Judoka Sanne van Dijke heeft de binnenband van haar elleboog afgescheurd. Dat meldt de Europees kampioen van 2017 op Facebook. De 23-jarige Brabantse, die zaterdag bij The Hague Grand Prix door haar blessure genoegen moest nemen met zilver, heeft een MRI-scan laten maken.

'Daarop is aan het licht gekomen dat er naast de gescheurde binnenband ook een scheurtje zit in de aanhechting van een andere spier', schrijft Van Dijke, die nog hoopt mee te kunnen doen aan de Masters dit jaar.

Het internationale eindejaarstoernooi in het judo wordt gehouden op 15 en 16 december in China. 'Ik ga nog overleggen met de specialist en de verdere planning is onbekend. Mocht het dit jaar niet meer lukken dan focussen we ons op volgend seizoen.'



De finale niet judoën

In Den Haag versloeg Van Dijke in de halve finale de Zweedse Anna Bernholm, waarmee ze zich verzekerde van een zilveren medaille. Daarbij liep ze echter wel de betreffende kwetsuur op, en kon ze de finale niet judoën.

