Rondleidingen, evenementen en koffie in voormalige ambassade VS aan het Voorhout

DEN HAAG - De voormalige Amerikaanse ambassade aan het Lange Voorhout in Den Haag wordt tijdelijk het decor voor culturele exposities, evenementen en rondleidingen. Ook komt er een koffiehoekje in het pand. Dat heeft de gemeente Den Haag woensdag bekendgemaakt.

Voordat het pand wordt verkocht, gaan twee organisaties er een tijdelijke programmering verzorgen: ANNA Vastgoed & Cultuur en de presentatie-instelling WEST Den Haag. De gemeente was aanvankelijk van plan om in het monumentale gebouw het Eschermuseum en een hotel te vestigen. Maar de nieuwe coalitie sprak tijdens de onderhandelingen af dat het pand van de vermaarde architect Marcel Breuer wordt verkocht.

De nieuwe eigenaar wil met de invulling van het pand wel een 'bijdrage leveren aan de versterking van het Museumkwartier'. De voorbereidingen voor de verkoop en het uitwerken van de voorwaarden waaraan de nieuwe functie van het pand moet voldoen, worden momenteel verder uitgewerkt. De verkoop is voor eind 2019 gepland.



'Verbeelding van jonge, creatieve makers en kunstenaars'

Tot die tijd komen er dus culturele activiteiten in het gebouw. ANNA en WEST willen er gaan samenwerken. Volgens de gemeente 'vormt de betrokkenheid van mensen bij kunst en de stad het uitgangspunt'. De twee organisaties gaan er ook 'ruimte geven aan de verbeelding van jonge, creatieve makers en kunstenaars'.

ANNA Vastgoed & Cultuur richt zich op de jonge, creatieve sector in Den Haag. De instelling gaat verschillende ruimten aanbieden en naast vaste werkplekken ook flexibele ruimtes maken die voor pop-upevenementen en door culturele en particuliere bedrijven kunnen worden gebruikt.



Ook tentoonstellingen, lezingen en debatten

WEST Den Haag is verantwoordelijk voor het culturele programma in het pand en gaat zorgen voor uiteenlopende exposities voor een divers publiek. De nadruk ligt hierbij op de presentatie van kunstenaars die nog niet eerder in Nederland te zien zijn geweest. Het idee is dat er ook tentoonstellingen, lezingen en debatten worden georganiseerd.

De exposities zijn zes dagen per week toegankelijk. De instellingen gaan verder wekelijks uitgebreide rondleidingen verzorgen waarbij de cultuurhistorische waarden van het pand worden toegelicht.

LEES OOK: Nieuw juridisch onderzoek naar verhuizing ambassade Israël